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Из жизни
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20:06, 30 июля 2026 (обновлено: 20:15, 30 июля 2026)Из жизни

На свет появилась двухголовая рептилия

В США из яйца вылупился геккон с двумя головами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jan Woitas / picture alliance via Getty Images

В США на свет появился невероятно редкий двухголовый геккон по кличке Саймон и Гарфункель. Об этом сообщает Daily Mail.

Рептилия вылупилась в питомнике Rockstar Geckos в штате Пенсильвания. По словам сотрудников, яйцо не подавало никаких признаков аномалии до того момента, пока в конце июня из него не появился детеныш гребенчатого геккона с двумя головами. Заводчики, у которых это случилось впервые за много лет, назвали находку сюрпризом.

Состояние, при котором у животного несколько голов, называется полицефалией, и обычно такие особи не живут долго из-за того, что мозг каждой головы пытается управлять телом по-своему, вызывая дезориентацию и даже агрессию. Однако у Саймона и Гарфанкеля головы расположены так, что не могут дотянуться друг до друга, поэтому они даже начали координировать движения.

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Сейчас геккону четыре недели, он весит всего 1,8 грамма. По заверению владельцев, он чувствует себя хорошо, и ни одна из голов не доминирует.

Ранее в США в результате редкой генетической аномалии на свет появилась другая уникальная рептилия с двумя головами. У 49-летней американки Энн-Кристин Сван из яйца вылупилась необычная двухголовая змея породы западный равнинный свиноносый уж.

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