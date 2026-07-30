На свет появилась двухголовая рептилия

В США из яйца вылупился геккон с двумя головами

В США на свет появился невероятно редкий двухголовый геккон по кличке Саймон и Гарфункель. Об этом сообщает Daily Mail.

Рептилия вылупилась в питомнике Rockstar Geckos в штате Пенсильвания. По словам сотрудников, яйцо не подавало никаких признаков аномалии до того момента, пока в конце июня из него не появился детеныш гребенчатого геккона с двумя головами. Заводчики, у которых это случилось впервые за много лет, назвали находку сюрпризом.

Состояние, при котором у животного несколько голов, называется полицефалией, и обычно такие особи не живут долго из-за того, что мозг каждой головы пытается управлять телом по-своему, вызывая дезориентацию и даже агрессию. Однако у Саймона и Гарфанкеля головы расположены так, что не могут дотянуться друг до друга, поэтому они даже начали координировать движения.

Сейчас геккону четыре недели, он весит всего 1,8 грамма. По заверению владельцев, он чувствует себя хорошо, и ни одна из голов не доминирует.

Ранее в США в результате редкой генетической аномалии на свет появилась другая уникальная рептилия с двумя головами. У 49-летней американки Энн-Кристин Сван из яйца вылупилась необычная двухголовая змея породы западный равнинный свиноносый уж.