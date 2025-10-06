Из жизни
12:43, 6 октября 2025

Уникальный двухголовый свиноносый уж вылупился из яйца в США

Антонина Черташ
Антонина Черташ

В США в результате редкой генетической аномалии на свет появилась уникальная рептилия с двумя головами. Об этом сообщает Daily Star.

У 49-летней американки Энн-Кристин Сван из яйца вылупилась необычная двухголовая змея породы западный равнинный свиноносый уж. По ее словам, каждая голова первоначально пыталась «взять на себя руководство» и конфликтовала с другой.

Сван назвала питомца Харибо в честь бренда жевательных конфет, который среди прочего выпускает жевательные мармеладки в виде двухголовой змеи. Американка отметила, что шансы на такое событие составляют примерно один на сто тысяч.

Женщина была шокирована и сначала не поверила своим глазам, впервые увидев Харибо. По ее мнению, эмбрионы не полностью разделились в процессе развития, что и привело к появлению двухголовой змеи. Сейчас длина Харибо около десяти сантиметров.

Обе его головы уже научились координировать движения. Как отмечает заводчица, теперь правая голова принимает пищу, а воду Харибо пьет, опуская в поилку обе головы одновременно.

Ранее сообщалось, что в США двухголовой змее сделали экстренную операцию во время турне по штату. Тигровой Лилии удалили аномальные яичники — все прошло успешно.

