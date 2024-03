Двухголовой змее сделали операцию из-за опасений за ее здоровье

В США ветеринары сделали операцию двухголовой змее

В США двухголовой змее сделали экстренную операцию во время турне по штату. Об этом сообщает FOX News.

Тигровая Лилия, редкая крысиная змея с двумя головами, должна была покинуть природный центр департамента охраны природы Миссури 18 марта и переехать в другой штат, однако сопровождающие ее киперы обнаружили, что рептилия неважно себя чувствует. Затем биолог Лорен Бейкер заметила кровь, когда змея чихнула во время кормления. Это вызвало у ветеринаров опасения за жизнь и здоровье змеи.

Вскоре команда обнаружила, что яичники Тигровой Лилии находятся в «предовуляторном стазе». «При нормальных обстоятельствах в яичниках вырастают фолликулы, а затем происходит овуляция и из них появляются яйца, которые в конечном итоге откладываются. В случае Тигровой Лилии у нее начался репродуктивный цикл, но фолликулы не овулировали, а вместо этого продолжали расти, оставаясь неподвижными в яичнике. Со временем это привело к воспалению и риску заражения», — рассказал доктор Майкл Уоршоу, штатный ветеринар зоопарка Сент-Луиса, куда змею привезли для операции.

Ветеринарная команда зоопарка решила, что лучший способ сохранить здоровье Тигровой Лилии — удалить аномальные яичники. Операция, которую провели 11 марта, прошла успешно. Предполагается, что восстановление займет около месяца. Затем змея продолжит тур по штату.

Тигровую Лилию нашли в 2017 году в округе Стоун. На самом деле она представляет собой пару однояйцевых змей-близнецов, которые до конца не разделились.

