НАТО проведет учения в Грузии

НАТО проведет в Грузии многонациональные учения Agile Spirit 2025

НАТО проведет в Грузии многонациональные учения Agile Spirit 2025 («Проворный дух», — прим. «Ленты.ру»). Об этом на официальной странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает Министерство обороны Грузии.

«С 25 июля по 6 августа в Грузии пройдут многонациональные международные учения Agile Spirit 2025. Грузия примет учения в 12-й раз», — указало грузинское оборонное ведомство.

В министерстве подчеркнули, что учения направлены на «повышение уровня боеготовности сил обороны стран-участников, укрепление взаимодействия и оперативных возможностей».

В начале июля военные специалисты НАТО провели тренинги в Национальном университете обороны Азербайджана.

Ранее грузинские военнослужащие поучаствовали в учениях НАТО в Болгарии.