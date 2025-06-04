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16:14, 4 июня 2025Бывший СССР

Азербайджан принял участие в военных учениях НАТО

В Минобороны Азербайджана сообщили об участии в военных учениях НАТО
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Азербайджан принял участие в военных командно-штабных учениях НАТО «Решительная сила-2025». Об этом сообщили в Минобороны республики.

«Целью учений является реализация мероприятий в соответствии с процессом принятия военных решений, а также совершенствование навыков командиров и штабов по управлению подразделениями в оперативных условиях», — говорится в пресс-релизе.

В учениях принимала участие группа офицеров Вооруженных сил Азербайджанской республики.

Военные маневры с участием Азербайджана и НАТО прошли в Болгарии. В них также приняли участие Грузия, а также некоторые члены НАТО: Северная Македония, Греция и Румыния.

Накануне Минобороны Азербайджана провело совместный с НАТО тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между республикой и североатлантическим альянсом в 2025 году. Тема тренировок — процесс планирования операций НАТО.

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