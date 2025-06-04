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10:20, 4 июня 2025Бывший СССР

Азербайджан начал военное сотрудничество с НАТО

ВС Азербайджана провели совместный с НАТО тренинг в рамках сотрудничества
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Umit Bektas / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана провели совместный с НАТО тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между Минобороны республики и североатлантическим альянсом в 2025 году. Об этом пишет агентство Report со ссылкой на военное ведомство кавказского государства.

Тренинг с участием Азербайджанских военных и тренинговой группы Командования объединенных сил НАТО. Тема тренировок — процесс планирования операций. Само мероприятие с участием западных военных прошло в Азербайджане.

«В ходе тренинга, проходящего в Центре военных игр Национального университета обороны, организуются теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями в НАТО, а также по другим темам», — говорится в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о намерении продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине. Также глава государства высказался о продолжении поддержки территориальной целостности страны.

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