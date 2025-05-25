Алиев высказался о предоставлении гуманитарной помощи Украине

Алиев: Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине

Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время встречи с главой украинского МИД Андреем Сибигой, передает пресс-служба главы Азербайджана.

«Глава государства подчеркнул, что гуманитарная помощь Украине со стороны Азербайджана будет продолжена», — указано в сообщении.

Кроме того, согласно заявлению, власти Азербайджана намерены поддерживать территориальную целостность Украины, за что в Киеве выражают им благодарность. Наконец, стороны обсудили развитие дальнейшего сотрудничества в области энергетики, транспорта, торговли и сельского хозяйства.

Ранее Ильхам Алиев указал на сходства конфликтов в Карабахе и на Украине. О них он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.