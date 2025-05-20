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17:30, 20 мая 2025Бывший СССР

Алиев нашел связь между украинским и карабахским конфликтами

Алиев сравнил конфликты на Украине и в Карабахе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сравнил конфликты на Украине и в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште, передает Report.

«Венгрия граничит со страной, ведущей войну, Азербайджан также граничит со страной, с которой велась война», — заявил Алиев. Президент также отметил сходство двух стран в размере территорий и численности населения.

Алиев считает, что из-за этого Баку и Будапешт сталкиваются со схожими вызовами во внешней политике.

Ранее в рамках той же встречи Ильхам Алиев назвал Виктора Орбана своим другом. Баку и Будапешт также заявили, что подпишут новый нефтегазовый контракт, что обеспечит поставки полезных ископаемых в Европу.

Вот это да!
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