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16:37, 20 мая 2025Бывший СССР

Алиев назвал своим другом одного лидера страны ЕС

Алиев назвал премьера Венгрии Орбана своим другом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана своим другом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште после встречи со своим венгерским коллегой, передает агентство Azertag.

«Cуществует много правил (...) одним из которых, естественно, является единая внешняя политика Европейского Союза. Тем не менее, мой друг Виктор Орбан всегда ставил государственные и национальные интересы Венгрии превыше всего», — заявил Алиев.

Алиев также сообщил, что Азербайджан и Венгрия подпишут новый контракт в нефтегазовой сфере, что обеспечит поставки полезных ископаемых в Европу.

Ранее Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Албании в рамках саммита Европейского политического сообщества. На нем присутствовали также лидеры Евросоюза и президент Украины Владимир Зеленский.

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