Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 16 мая 2025Бывший СССР

Алиев и Пашинян встретились в столице Албании

Пашинян сообщил о переговорах с Алиевым в Тиране
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Alexander Kryazhev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Тиране. Видео с переговоров опубликовано в Telegram-канале Пашиняна.

«В Тиране в рамках саммита Европейского политического сообщества я встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — сообщил политик.

Ранее Пашинян пообещал не допустить войну Армении и Азербайджана. По его словам, проект мирного договора между республиками согласован и ждет подписания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина назвала предварительные условия для урегулирования конфликта

    Корабль «Прогресс МС-31» испытали в безэховой камере

    В Днепре произошли взрывы

    Возненавидевший своего сына-подростка россиянин зарубил его топором и получил приговор

    Появилась информация о новом участнике переговоров России и Украины

    Евросоюз резко нарастил закупки российского газа

    Россиянам назвали неочевидную причину быстрого старения мозга

    ЕС введет новые санкции против «Северных потоков»

    Европейская авиакомпания предложила билеты дешевле 2 тысяч рублей

    В российском регионе арестовали главу миграционного управления МВД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости