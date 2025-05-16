Алиев и Пашинян встретились в столице Албании

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Тиране. Видео с переговоров опубликовано в Telegram-канале Пашиняна.
«В Тиране в рамках саммита Европейского политического сообщества я встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — сообщил политик.
Ранее Пашинян пообещал не допустить войну Армении и Азербайджана. По его словам, проект мирного договора между республиками согласован и ждет подписания.