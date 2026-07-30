Двое подростков выслушали приговор за теракт в российском регионе

В Череповце осудили двух подростков по делу о теракте

В Череповце осудили двух подростков по делу о теракте. Об этом сообщает ТАСС.

Они признаны виновными по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным агентства, в августе 2025 года двое несовершеннолетних местных жителей по заданию неустановленного лица за денежное вознаграждение подожгли вышку сотовой связи. Как было установлено, они действовали по указанию украинского куратора и после выполнения направили видео с отчетом, но обещанное денежное вознаграждение так и не было им перечислено.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД выявили и пресекли их противоправную деятельность.

Первый Западный окружной военный суд приговорил одного подростка к семи годам лишения свободы, а второго к шести годам. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что следствие дало оценку атаке ВСУ на рейсовый автобус в российском регионе.

