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Силовые структуры
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12:00, 30 июля 2026Силовые структуры

Двое подростков выслушали приговор за теракт в российском регионе

В Череповце осудили двух подростков по делу о теракте
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AMilkin / Shutterstock / Fotodom

В Череповце осудили двух подростков по делу о теракте. Об этом сообщает ТАСС.

Они признаны виновными по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным агентства, в августе 2025 года двое несовершеннолетних местных жителей по заданию неустановленного лица за денежное вознаграждение подожгли вышку сотовой связи. Как было установлено, они действовали по указанию украинского куратора и после выполнения направили видео с отчетом, но обещанное денежное вознаграждение так и не было им перечислено.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД выявили и пресекли их противоправную деятельность.

Первый Западный окружной военный суд приговорил одного подростка к семи годам лишения свободы, а второго к шести годам. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что следствие дало оценку атаке ВСУ на рейсовый автобус в российском регионе.

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