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11:56, 30 июля 2026 (обновлено: 12:09, 30 июля 2026)Бывший СССР

Пашинян объявил о своей отставке

Пашинян объявил об отставке с должности премьер-министра и всего кабмина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dmitry Astakhov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке с должности премьер-министра, а также всего кабмина. Об этом он заявил на заседании правительства, трансляцию которого вел Armenpress.

«Это последнее заседание нашего правительства. В связи с формированием парламента 9-го созыва в воскресенье мы подадим в отставку», — сообщил политик.

Процедура является формальной, поскольку мандат 8-го созыва парламента Армении заканчивается в конце июля. Первое заседание нового состава парламента состоится 2 августа.

Вероятный кандидат на пост премьер-министра — Никол Пашинян, поскольку президент Армении должен назначить нового главу кабмина из числа выдвинувшихся членов партии, набравшей большинство голосов на парламентских выборах.

По итогам парламентских выборов в Армении 7 июня партия армянского премьера «Гражданский договор» набрала 49,81 процента голосов. Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала 23,29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94 процента.

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