Подсчитаны голоса на всех избирательных участках в Армении

Партия Пашиняна одержала победу по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сообщила, что партия действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов. Результаты доступны на сайте ведомства.

К моменту публикации ЦИК обработал данные со всех 2005 избирательных участков Армении. Всего подсчитано 1 миллион 476 тысяч 916 голосов, явка избирателей на выборы составила 58,97 процента.

Правящая партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала около 727 тысяч голосов. Это составляет 49,81 процента. Второе место, согласно данным ЦИК, занимает партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала более 340 тысяч голосов, что составляет 23, 29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, с результатом 9,94 процента.

По итогам обработки данных со всех 2005 избирательных участков в парламент Армении проходят четыре партии: «Гражданский договор», «Сильная Армения», «Альянс Армения» и партия «Процветающая Армения», набравшая необходимые 4 процента голосов. Согласно законодательству республики, правительство формируется политической силой или коалицией, располагающей большинством мест в Национальном собрании после распределения мандатов согласно набранным партиями процентам голосов.