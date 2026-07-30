Расчленивший российскую модель мужчина попал на видео в день преступления

«112»: Подозреваемый в убийстве модели в Подмосковье выходил от нее вместе с собакой

Подозреваемый в расчленении модели в Подмосковье мужчина попал на видео в день преступления. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показан подъезд дома, в котором жила потерпевшая. Видно, как 18 июля подозреваемый выходит из подъезда вместе с собакой, благодаря которой позже будет найдена в поле сумка с пострадавшей.

По предварительной информации, видео запечатлело мужчину уже после того, как он расправился с моделью. После ее исчезновения он несколько дней выносил из квартиры пакеты.

По данным канала, модель нашли накануне в сумке посреди поля благодаря ее собаке. Пес ходил недалеко от того места.

Ранее сообщалось, что в последний раз девушку видели 17 июля. Тогда она вышла из дома вместе со своей собакой. Последним, кто видел модель, был подозреваемый — ее сожитель. В тот день они поссорились. После исчезновения возлюбленной он выехал из России. Предполагается, что он может быть в Турции. Мужчина объявлен в международный розыск.