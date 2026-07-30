Папарацци запечатлели интимный момент Селены Гомес с мужем на яхте

Папарацци запечатлели, как певица Селена Гомес поцеловала продюсера Бенни Бланко на яхте

Американская певица и актриса Селена Гомес и ее муж, музыкальный продюсер Бенни Бланко попали в объективы папарацци во время отдыха во Франции. Фото публикует TMZ.

Репортеры заметили знаменитостей на роскошной яхте у Лазурного берега. Так, 34-летняя поп-исполнительница предстала перед камерами в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок со средней посадкой. Ее 38-летнего супруга сняли в белом полотенце и очках.

Фотографам удалось запечатлеть интимный момент пары на борту морского судна. На размещенном кадре видно, как певица подошла к своему супругу и поцеловала его, а он, в свою очередь, обнял ее.

В феврале Селена Гомес объяснила желание выглядеть сексуально.