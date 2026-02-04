Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:04, 4 февраля 2026Ценности

Селена Гомес объяснила желание выглядеть сексуально

Селена Гомес призналась в любви к игривому макияжу из-за ощущения молодости
Екатерина Ештокина

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Американская певица и актриса Селена Гомес объяснила желание выглядеть сексуально. Комментарий приводит издание People.

33-летняя знаменитость посетила запуск линии собственного бренда косметики Rare Beauty. При этом она призналась, что сама любит игривый и привлекательный макияж, поскольку по-прежнему чувствует себя молодой.

«Я чувствую себя кокеткой. Мне кажется, я все еще ощущаю молодость. Мне нравится немного соблазнительный, возможно, немного сексуальный образ», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
«Бить за такое — уже не норма» Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
«Бить за такое — уже не норма»Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
26 декабря 2021
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022

Известно, что упомянутую косметическую марку Гомес запустила в 2020 году.

В январе в сети восхитились внешним видом Селены Гомес на фото топлес. Знаменитость снялась в кровати, демонстрируя укладку с крупными локонами и макияж в нейтральных оттенках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Живущих почти в 1000 километров от Украины россиян предупредили об опасности БПЛА

    В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

    Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

    Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

    Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

    Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

    26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok