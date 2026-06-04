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18:02, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Попросивший у Путина российское гражданство американский журналист отправится на СВО

Журналист Хелали, попросивший у Путина гражданство России, отправится в зону СВО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Американский журналист Кристофер Хелали, попросивший у президента России Владимира Путина российское гражданство, отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

«Я неоднократно был в зоне СВО и вернусь [туда] в ближайшие недели», — заявил Хелали. Уточняется, что он подписал контракт с Министерством обороны.

Ранее стало известно, что Хелали отправил Путину письмо с просьбой о гражданстве. Журналист выразил надежду, что станет гражданином России в ближайшие месяцы.

До этого сообщалось, что российский паспорт получил известный украинский телеведущий Андрей Доманский. Отказался ли он от украинского гражданства, неизвестно.

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