17:56, 13 мая 2026

Известный украинский телеведущий получил российское гражданство

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Известный украинский телеведущий Андрей Доманский оформил российское гражданство. Об этом сообщил журналист Георгий Шабаев на странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Недавно перед сном листал ленту (...) и наткнулся на видео "Где сейчас Андрей Доманский?" Ответа там не было, но по количеству похожих материалов в соцсетях и СМИ понял, что эта тема людей действительно интересует. (...) Андрей Доманский получил российский паспорт 17 декабря 2022 года в Главном управлении МВД РФ в Санкт-Петербурге», — написал Шабаев.

При этом журналист отметил, что ему неизвестно, отказался ли ведущий от украинского гражданства.

Ранее сообщалось, что популярный комик и актер Александр Ревва получил российский паспорт. Он родился в Донецке и имел право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Андрей Доманский начал работать на украинском телевидении в 2000 году и стал одним из самых узнаваемых ведущих. Он вел украинские версии шоу «Фабрика звезд» и «Голос. Дети», а также программы «Осторожно, дети!», «Готовим вместе» и «Круче всех!»

