В России допустили восстановление «Северных потоков»

Глава РФПИ Дмитриев не исключил восстановления «Северных потоков» в будущем

Газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могут быть восстановлены в будущем. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит газета «Ведомости».

Эта тема, отметил он, обсуждалась с представителями партии «Альтернатива для Германии». Поводом для такого рода дискуссий, пояснил Дмитриев, послужила растущая потребность немецкой промышленности в более дешевых энергоресурсах.

На этом фоне, добавил он, в Германии стали звучать призывы к восстановлению двух ниток трубопроводной системы, участки которой в 2022 году были подорваны в ходе диверсии. Восстановление поставок российского газа может укрепить энергетическую безопасность ФРГ, констатировал Дмитриев.

В то же время интерес к покупке взорванного газопровода «Северный поток — 2» в последнее время стали проявлять США. В конце прошлого года сообщалось о заинтересованности американского инвестора Стивена Линча в подобной сделке. В начале весны 2026-го стало известно о планах перезапуска газопровода при поддержке предпринимателей из США. Однако власти самой Германии опровергли подобные слухи.