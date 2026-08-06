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12:56, 6 августа 2026Культура

Ирина Безрукова оказалась в инвалидном кресле

Актрису Ирину Безрукову заметили в инвалидном кресле после травмы ноги
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актриса Ирина Безрукова получила травму ноги и вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

В распоряжении издания оказалось видео, на котором актриса прибывает на один из московских вокзалов. Безрукова передвигалась в инвалидном кресле при помощи своего менеджера. На кадрах видно, что левая нога артистки загипсована. Журналисты предположили, что причиной стал перелом ноги.

Ранее Безрукова возмутилась заявлением певицы Анны Семенович о минимально допустимой зарплате мужчин. По словам Ирины, многие получают меньше полумиллиона рублей в месяц, но при этом создают прекрасные семьи.

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