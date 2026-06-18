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14:12, 18 июня 2026Культура

Безрукова возмутилась заявлением Семенович о минимальной зарплате мужчин

Ирина Безрукова заявила, что мужчины не должны зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Актриса Ирина Безрукова не согласилась с заявлением певицы Анны Семенович о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Мужчина женщине ничего не должен. Хотелось ответить как-то деликатно, да не получается», — подчеркнула артистка.

По словам Безруковой, многие россияне получают меньше полумиллиона рублей в месяц, но при этом у них прекрасные семьи. Актриса отметила, что раньше подобные высказывания считались признаком алчности и продажности. «Никто не говорит, что мужчина должен лежать на диване и жить за счет женщины. Но если он будет зарабатывать 499 тысяч рублей? Все, на выход, дорогой?» — возмутилась Безрукова.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин. Он заявил, что в паре должны работать оба, и призвал честно трудиться наравне с избранником, не считая чужие деньги. Позицию содержанок продюсер назвал неприемлемой.

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