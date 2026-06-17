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Культура
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11:01, 17 июня 2026Культура

Пригожин выступил против содержанок

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал женщин, не желающих работать
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин. Его слова приводит «Абзац».

Медиаменеджер заявил, что в паре должны работать оба, и призвал честно трудиться наравне с избранником, не считая чужие деньги. Позицию содержанок продюсер назвал неприемлемой.

«Идея, что мужчина работает, чтобы женщина отдыхала, — ерунда полная. Работаем вместе и отдыхаем вместе», — заключил Пригожин.

Ранее Пригожин рассказал, что многим пожертвовал ради отношений с супругой, певицей Валерией. По его словам, после встречи с женой ему пришлось отказаться от амбиций и изменить свои планы.

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