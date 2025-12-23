Реклама

Культура
17:45, 23 декабря 2025

Пригожин рассказал о жертвах в браке с Валерией

Продюсер Пригожин заявил, что пожертвовал амбициями ради Валерии
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что многим пожертвовал ради отношений с супругой, певицей Валерией. Его слова передает «Газета.Ru».

Медиаменеджер назвал свой брак крепким и признался, что его чувства к жене не угасли за 23 года. По словам Пригожина, ему пришлось пожертвовать «мечтами и амбициями» после встречи с Валерией и изменить свои планы.

«Она очень повлияла, наверное, в лучшую сторону. Хорошо, может быть, что я не пошел по другому пути, который я наметил», — поделился Пригожин.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Для певицы это третий брак, для продюсера — второй. У пары нет совместных детей, но супруги отмечали, что считают родными дочерей и сыновей, рожденных в предыдущих отношениях.

Ранее Пригожин назвал Валерию лучшим кандидатом на участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2026 году.

