В команде лидера «Руки вверх!» высказались о долгах артиста

Представитель Сергея Жукова опроверг сообщения о долге певца перед ФНС

PR-директор лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Петро Шекшеев опроверг сообщения о долгах музыканта перед налоговой. Его слова приводит «Абзац».

Представитель артиста подчеркнул, что ФНС выставила ему стандартный счет, который будет оплачен до конца месяца. «Никаких арестов, ничего другого у Жукова нет. Он абсолютно добросовестный налогоплательщик», — добавил Шекшеев.

Накануне сообщалось, что Жукову запретили выезжать из России до погашения долга перед ФНС в размере 524 тысяч рублей, на который ежедневно начисляются пени. Помимо участия в «Руки вверх!», артист активно занимается бизнесом в самых разных сферах, включая музыкальный лейбл, продажу одежды, общепит и производство продуктов питания, таких как мед и пончики.