В России спрогнозировали борьбу за «выздоровление» Украины после завершения СВО

После завершения специальной военной операции (СВО) России предстоит способствовать «выздоровлению» Украины от неонацизма. Развитие дальнейших событий спрогнозировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru».
«Украина очень тяжело болеет неонацизмом. В период военных действий мы видим, что люди, которые прежде не были замечены [в симпатиях к неонацизму], все больше сползают на эти рельсы», — обозначил Затулин.
По мнению депутата, России предстоит бороться за то, чтобы Украина перестала быть реваншистским государством, даже если Запад продолжит определять политику Киева. «С этим надо будет иметь дело и с этим надо будет бороться. Мнение, что завтра на Украине придет вновь Богдан Хмельницкий, я думаю, оно очень преувеличено (...) Чтобы он когда-нибудь пришел, надо будет бороться за то, чтобы Украина перестала быть реваншистским государством», — заключил Затулин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах вернуть останки лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России). Он отметил, что лидеры ОУН похоронены в разных местах, в том числе в Европе и Америке. В Кремле, в свою очередь, заявили, что неонацистские проявления со стороны киевского режима представляют серьезную угрозу для европейских стран.