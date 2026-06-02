Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 2 июня 2026Россия

В России спрогнозировали борьбу за «выздоровление» Украины после завершения СВО

Затулин: После СВО России предстоит способствовать «выздоровлению» Украины от неонацизма
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

После завершения специальной военной операции (СВО) России предстоит способствовать «выздоровлению» Украины от неонацизма. Развитие дальнейших событий спрогнозировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru».

«Украина очень тяжело болеет неонацизмом. В период военных действий мы видим, что люди, которые прежде не были замечены [в симпатиях к неонацизму], все больше сползают на эти рельсы», — обозначил Затулин.

По мнению депутата, России предстоит бороться за то, чтобы Украина перестала быть реваншистским государством, даже если Запад продолжит определять политику Киева. «С этим надо будет иметь дело и с этим надо будет бороться. Мнение, что завтра на Украине придет вновь Богдан Хмельницкий, я думаю, оно очень преувеличено (...) Чтобы он когда-нибудь пришел, надо будет бороться за то, чтобы Украина перестала быть реваншистским государством», — заключил Затулин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах вернуть останки лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России). Он отметил, что лидеры ОУН похоронены в разных местах, в том числе в Европе и Америке. В Кремле, в свою очередь, заявили, что неонацистские проявления со стороны киевского режима представляют серьезную угрозу для европейских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    Ключевой нефтяной конкурент России извлек выгоду из войны в Иране

    Призывавший к расколу страны российский студент-разведчик попал под суд

    Глава самой дорогой компании мира высказался о зарплатах ее сотрудников

    39-летняя актриса в бикини из змеиной кожи прошлась по подиуму

    Россиянка набросилась с кулаками на семилетнего школьника в День защиты детей

    Самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом

    Криминальный авторитет из российского региона в одних трусах попал на видео в особняке

    Евросоюзу предсказали экономическую катастрофу

    В России появился новый автомобильный ГОСТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok