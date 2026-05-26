14:09, 26 мая 2026

Песков указал на европейские риски из-за проявлений неонацизма в Киеве

Песков предупредил Европу об опасности неонацизма киевского режима

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Неонацистские проявления со стороны киевского режима представляют серьезную угрозу для европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Проявления неонацизма — это очень опасно для Европы» — подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя идею «пантеона героев» Украины, Песков указал, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и приспешников. «Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России). Он отметил, что лидеры ОУН похоронены в разных местах, в том числе в Европе и Америке.

