Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:02, 26 мая 2026Авто

Первый электрокар ушедшего из России бренда разочаровал рынок

Дебют электрокара Ferrari Luce обрушил акции производителя на 6 %
Марина Аверкина

Кадр: Auto Focus / YouTube

Компания Ferrari, прекратившая официальные поставки в Россию, представила свой первый электрокар — пятиместную модель Luce. Но дебют вряд ли можно назвать удачным. Премьера не вдохновила инвесторов. Акции Ferrari сразу же подешевели на 6 процентов, а с начала года рыночная стоимость компании снизилась на 8,9 процента, до 73,3 миллиарда евро, сообщает «Интерфакс».

Над внешностью машины разработал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Вероятно, поэтому облик получился довольно нетипичным для итальянской марки. Электрическая силовая установка разгоняет автомобиль с места до 100 километров в час за 2,5 секунды. Это быстрее, чем 12-цилиндровый Ferrari Purosangue. Максимальная скорость машины достигает 310 километров в час. Цена новинки составляет 550 тысяч евро (около 47 миллионов рублей), что делает Luce одной из самых дорогих моделей бренда.

Ранее Ferrari постаралась продлить жизнь гибридам, включив в расширенную страховку замену батарей раз в восемь лет. Такая же услуга будет доступна и для Luce.

Согласно стратегии Ferrari, к 2030 году полностью электрическими будут 20 процентов продаваемых машин, 40 процентов сохранят двигатели внутреннего сгорания, оставшаяся часть придется на гибриды. Ежегодно компания реализует менее 14 тысяч автомобилей, и эксклюзивность вместе с высокой ценой остаются основой бизнес-модели компании.

Ранее стало известно, что час аренды самого дорогого автомобиля для поездок на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году обойдется в 42,9 тысячи рублей. Речь про роскошный Mercedes-Benz Maybach W223 вместе с водителем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

    Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

    Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

    Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

    Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

    Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

    В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

    Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

    Российские Су-35С уничтожат БПЛА на дальних подступах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok