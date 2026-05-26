Первый электрокар ушедшего из России бренда разочаровал рынок

Дебют электрокара Ferrari Luce обрушил акции производителя на 6 %

Компания Ferrari, прекратившая официальные поставки в Россию, представила свой первый электрокар — пятиместную модель Luce. Но дебют вряд ли можно назвать удачным. Премьера не вдохновила инвесторов. Акции Ferrari сразу же подешевели на 6 процентов, а с начала года рыночная стоимость компании снизилась на 8,9 процента, до 73,3 миллиарда евро, сообщает «Интерфакс».

Над внешностью машины разработал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Вероятно, поэтому облик получился довольно нетипичным для итальянской марки. Электрическая силовая установка разгоняет автомобиль с места до 100 километров в час за 2,5 секунды. Это быстрее, чем 12-цилиндровый Ferrari Purosangue. Максимальная скорость машины достигает 310 километров в час. Цена новинки составляет 550 тысяч евро (около 47 миллионов рублей), что делает Luce одной из самых дорогих моделей бренда.

Ранее Ferrari постаралась продлить жизнь гибридам, включив в расширенную страховку замену батарей раз в восемь лет. Такая же услуга будет доступна и для Luce.

Согласно стратегии Ferrari, к 2030 году полностью электрическими будут 20 процентов продаваемых машин, 40 процентов сохранят двигатели внутреннего сгорания, оставшаяся часть придется на гибриды. Ежегодно компания реализует менее 14 тысяч автомобилей, и эксклюзивность вместе с высокой ценой остаются основой бизнес-модели компании.

