10:59, 26 мая 2026Авто

Названа почасовая стоимость аренды самого роскошного автомобиля на ПМЭФ-2026

Час аренды Mercedes-Benz Maybach с водителем на ПМЭФ будет стоить 42,9 тыс. руб.
Марина Аверкина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Час аренды самого дорогого автомобиля для поездок на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году обойдется в 42,9 тысячи рублей. Речь про роскошный Mercedes-Benz Maybach W223 вместе с водителем, сообщает РИА Новости.

В эту сумму заложены услуги шофера, аккредитация транспорта с разрешением парковаться на площадках мероприятия, затраты на топливо и мойку, санитарная обработка салона, а также круглосуточная поддержка диспетчера.

Подчеркивается, что машину можно взять на прокат только пакетным предложением, по условиям которого минимальный срок аренды составляет трое суток по 14 часов ежедневно. Таким образом, цена самого дорогого автомобиля на срок действия договора составляет 1,8 миллиона рублей.

Помимо легковых моделей, участникам доступны минивэны и микроавтобусы. Самый доступный вариант — транспорт категории «Комфорт» на тех же условиях. Его прокат обойдется в 6,7 тысячи рублей в час.

Ранее был назван новый лидер премиального сегмента российского авторынка. В апреле 2026 года россияне приобрели 1741 автомобиль марки Voyah. Этого было достаточно, чтобы китайский производитель впервые оказался на первой строчке рейтинга реализации в категории дорогих машин.

