Названа почасовая стоимость аренды самого роскошного автомобиля на ПМЭФ-2026

Час аренды самого дорогого автомобиля для поездок на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году обойдется в 42,9 тысячи рублей. Речь про роскошный Mercedes-Benz Maybach W223 вместе с водителем, сообщает РИА Новости.

В эту сумму заложены услуги шофера, аккредитация транспорта с разрешением парковаться на площадках мероприятия, затраты на топливо и мойку, санитарная обработка салона, а также круглосуточная поддержка диспетчера.

Подчеркивается, что машину можно взять на прокат только пакетным предложением, по условиям которого минимальный срок аренды составляет трое суток по 14 часов ежедневно. Таким образом, цена самого дорогого автомобиля на срок действия договора составляет 1,8 миллиона рублей.

Помимо легковых моделей, участникам доступны минивэны и микроавтобусы. Самый доступный вариант — транспорт категории «Комфорт» на тех же условиях. Его прокат обойдется в 6,7 тысячи рублей в час.

