Звезда Comedy Woman призвала звезд помочь выпускницам

Актриса Сысоева призвала звезд подарить выпускницам платья из своего гардероба

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева призвала российских звезд помочь выпускницам. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда шоу Comedy Woman заметила видео девушки в сети, которая готовится к окончанию школы и не имеет возможности купить себе платье. В связи с этим она попросила знаменитостей найти в своих гардеробах наряды, которые они могли бы подарить выпускницам.

«Ситуации в жизни бывают разные, и я решила не проходить мимо и обратить внимание на эту проблему. Я очень надеюсь, что мои коллеги, артисты, смогут найти в своем гардеробе лишнее платье, а может быть, и два, и туфли, и поделиться сейчас с той девочкой, которой действительно это очень нужно. А если вы знаете, кому нужна эта помощь, может быть, это ваша знакомая, соседка, сестра — пишите в комментариях. Я обязательно увижу и постараюсь вам помочь», — заявила Сысоева.

Ранее в мае российским школьникам описали наряд на выпускной из обычных вещей. Дизайнер Игорь Гуляев призвал не бояться брать обычную рубашку, обыграть ее ярким галстуком или шейным платком.

