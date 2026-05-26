12:54, 26 мая 2026

Раскрыта причина повышенного риска отслоения сетчатки

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Ученые выяснили, что атопический дерматит может быть связан с повышенным риском отслоения сетчатки. Результаты опубликованы в журнале Ophthalmology Retina (OR).

Исследователи сравнили данные взрослых пациентов с атопическим дерматитом и без него. После сопоставления в каждой группе осталось по 274 547 человек. Оказалось, что за пять лет у людей с атопическим дерматитом отслоение сетчатки диагностировали чаще: 0,7 процента против 0,2 процента в контрольной группе.

Кроме того, таким пациентам чаще требовалась операция по поводу отслоения сетчатки: 0,2 процента против 0,04 процента. После хирургического лечения у них также чаще возникали осложнения и чаще требовались более сложные вмешательства.

Авторы считают, что атопический дерматит может быть недооцененным фактором риска для зрения. Они рекомендуют врачам внимательнее наблюдать таких пациентов, особенно при появлении вспышек света, резкого ухудшения зрения или «пелены» перед глазами.

Ранее ученые выяснили, что глазные капли на основе шпината эффективны против синдрома сухого глаза.

