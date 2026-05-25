02:06, 25 мая 2026

Найден эффективный способ защиты глаз от сухости

Cell: Глазные капли на основе шпината эффективны против синдрома сухого глаза
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали необычные глазные капли на основе шпината, которые могут помочь при синдроме сухого глаза. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Синдром сухого глаза считается одним из самых распространенных заболеваний глаз в мире и сопровождается жжением, покраснением, ощущением песка в глазах и воспалением. Исследователи решили использовать для борьбы с этим состоянием механизм, похожий на фотосинтез растений.

Ученые извлекли из листьев шпината тилакоиды — структуры, участвующие в фотосинтезе, — и добавили их в специальные наночастицы для глазных капель. После попадания в клетки глаза и воздействия обычного света система начинала вырабатывать молекулу NADPH, которая помогает клеткам защищаться от окислительного стресса и воспаления.

Эксперименты показали, что уже через 30 минут после воздействия света уровень вредных окислителей заметно снижался. В образцах слез пациентов с синдромом сухого глаза содержание перекиси водорода уменьшалось на 95 процентов. В испытаниях на мышах новые капли также оказались эффективнее препарата Restasis, который часто назначают при этом заболевании.

Исследователи считают, что в будущем подобный подход можно будет использовать и для лечения других воспалительных заболеваний, связанных с повреждением клеток активными формами кислорода.

Ранее стало известно, что биологический возраст сетчатки глаза указывает на развитие остеопороза.

