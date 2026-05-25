Политолог Мингалев: Удар возмездия по Украине адресован Западу

Нанесенный по Украине удар возмездия был адресован Западу. Об этом «Известиям» рассказал военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

Он указал, что за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске стоят инструкторы НАТО, тогда как украинцы выполняли роль «исполнителей» чужой воли. Именно поэтому был нанесен ответный удар, продемонстрировавший «показательный пример для Запада», — заявил эксперт.

Ранее глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко подтвердил, что массированная атака России в ночь на 24 мая стала рекордной для украинской столицы за все время боевых действий. Чиновник пояснил, что в результате российского удара в городе было зафиксировано наибольшее количество повреждений.

24 мая Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. В налете были задействованы несколько типов ракет, включая баллистический «Орешник», а также ударные беспилотники.