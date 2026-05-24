На Украине назвали рекордной атаку России

Ткаченко: Атака России по Украине 24 мая стала рекордной по числу повреждений

Массированная атака России по Украине в ночь на 24 мая стала рекордной за все время боевых действий. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Он отметил, что в результате российского удара было зафиксировано наибольшее количество повреждений.

Ранее сообщалось, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить российские удары по Киеву. Причиной стала нехватка ракет для американских систем ПВО, обострившаяся из-за войны США с Ираном.

24 мая Российская армия нанесла удар возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.