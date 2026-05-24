Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:00, 24 мая 2026Бывший СССР

На Украине назвали рекордной атаку России

Ткаченко: Атака России по Украине 24 мая стала рекордной по числу повреждений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Li Dongxu / Globallookpress.com

Массированная атака России по Украине в ночь на 24 мая стала рекордной за все время боевых действий. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Он отметил, что в результате российского удара было зафиксировано наибольшее количество повреждений.

Ранее сообщалось, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить российские удары по Киеву. Причиной стала нехватка ракет для американских систем ПВО, обострившаяся из-за войны США с Ираном.

24 мая Российская армия нанесла удар возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали рекордной атаку России

    Рубио высказался о возобновлении войны с Ираном

    В Индонезии вулкан извергся шесть раз за сутки

    Стало известно о храбром поступке мужчины во время удара ВСУ по российскому колледжу

    На Украине выступили с обвинениями в адрес Запада после удара России

    На Украине сделали неутешительный вывод после ударов по Киеву

    Во Франции испугались войны с Россией

    В Анголе под завалами рухнувшей золотой шахты оказались 28 человек

    В Московском регионе сошлись два желтых уровня опасности

    На Украине заявили о провале после ударов России по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok