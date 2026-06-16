Число российских регионов с дефицитом бюджета выросло

Счетная палата сообщила о росте числа российских регионов с дефицитом бюджета до 56

По итогам первого квартала 2026 года число российских регионов, у которых зафиксирован дефицит бюджета, выросло до 56, что на 10 больше, чем годом ранее. Об этом говорится в «Оперативном докладе о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ», размещенном на сайте Счетной палаты.

Количество регионов, у которых уровень дефицита выше 10 процентов, то есть высокий, увеличилось за год с 23 до 35. Наихудшая ситуация фиксируется в Еврейской автономной области (50,5 процента) и Кемеровской области (50 процентов). Далее с большим отрывом идут Вологодская область (32,9 процента) и Республика Коми (32,7 процента).

В абсолютном значении лидирует Кемеровская область (21,3 миллиарда рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (20,3 миллиарда) и Краснодарский край (19,9 миллиарда).

Совокупный профицит бюджетов оставшихся 34 регионов составил 434 миллиарда рублей, при этом в 23 из них результат не превышает 5 миллиардов. Почти две трети на общий профицит приходится на Москву, у которой 276,9 миллиарда рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов России исполнены с профицитом в 140 миллиардов рублей, что почти на 200 миллиардов меньше, чем годом ранее. Причиной такой динамики стал рост расходов на 4,3 процента с почти нулевым повышением доходов.

В комментарии «Ведомостям» эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиль Аблаев предположил, что с текущей динамикой завершить год с дефицитом могут более 70 процентов регионов страны. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко полагает, что совокупный дефицит окажется на уровне 4-4,5 триллиона рублей.

Ранее Минфин сообщил, что по итогам первых пяти месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета составил 6,01 триллиона рублей, что более чем в полтора раза больше, чем план на весь год.