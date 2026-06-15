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13:28, 15 июня 2026Экономика

Правительство подготовило отчет об исполнении бюджета России

Госдума рассмотрит отчет правительства об исполнении бюджета РФ за 2025 год
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Правительство России внесло в Госдуму отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Документ, который депутаты принимают в одном чтении, разместили в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В законопроекте речь идет о госдоходах в размере 37,3 триллиона рублей и расходах, составивших 42,9 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета, как и сообщил ранее Минфин, достиг 5,6 триллиона рублей, или 2,6 процента ВВП, хотя планировался сначала на уровне 0,5 процента, а потом — 1,7 процента.

В ведомстве также отмечали, что кассовое исполнение федерального бюджета составило 98,9 процента к сводной бюджетной росписи.

В 2026 году дефицит федерального бюджета пока вдвое опережает динамику 2025-го. Согласно актуальным данным Минфина, расходы РФ в январе-мае превысили доходы на 6,01 триллиона рублей при 3,03 триллиона дефицита в тот же период годом ранее.

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