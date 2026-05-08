14:24, 8 мая 2026

Дефицит федерального бюджета вырос за год вдвое

Минфин: Дефицит федерального бюджета достиг в январе-апреле 5,88 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Дефицит российского федерального бюджета составил по итогам января-апреля 2026 года 5,88 триллиона рублей, превысив вдвое прошлогодние уровни в 2,93 триллиона за этот же период. Такие данные привел Минфин РФ, опубликовавший предварительную оценку исполнения бюджета в первой трети года.

Показатель еще по итогам первого квартала превысил запланированные на весь год 3,79 триллиона рублей, составив 4,58 триллиона, теперь же стал больше прописанного в законе о бюджете уже на 2,09 триллиона рублей.

Доходы бюджета снизились год к году на 4,5 процента, до 11,72 триллиона рублей, на фоне существенного падения поступлений от продажи нефти и газа (на 38,3 процента), а расходы выросли на 15,7 процента, до 17,6 триллиона. Рост расходов в Минфине связали с «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов».

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — подчеркнули в ведомстве.

В конце апреля министр финансов Антон Силуанов рассказал, что федеральный бюджет планируется скорректировать без внесения поправок. По его словам, речь пойдет о том, чтобы «определить приоритеты внутри расходной части».

