Российский бюджет собрались скорректировать без внесения поправок

Силуанов: В России планируется уточнить параметры бюджета без внесения поправок

В ходе весенней сессии Госдумы, которая продлится до 26 июля, Минфин РФ не намерен инициировать поправки в федеральный бюджет, но собирается обсудить с депутатами корректировку некоторых показателей. Об этом со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова сообщает ТАСС.

«Мы обратимся в парламент за разрешением уточнить отдельные параметры бюджета в рамках тех полномочий, которые есть у правительства», — сказал министр, уточнив, что в случае получения разрешения кабмин «во взаимодействии с парламентом будет определять приоритеты внутри расходной части».

О том, что в правительстве собираются приоритизировать госрасходы в целях долгосрочной стабильности бюджетной системы, ранее рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. В марте он отметил, что пересмотр трат будет способствовать направлению средств на развитие тех секторов и технологий, которые обеспечат рост на долгосрочном горизонте.

На фоне падения нефтегазовых доходов и роста бюджетных расходов, произошедших в начале года, дефицит федерального бюджета уже в январе достиг почти половины от плана на год, а по итогам первого квартала превысил показатель, составив 4,58 триллиона рублей против ожидавшихся за весь 2026 год 3,79 триллиона.

При этом ожидается, что уже по итогам апреля доходы бюджета от продажи сырья за рубеж резко вырастут.