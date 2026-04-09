08:15, 9 апреля 2026

Дефицит российского бюджета превысил план на год

Минфин сообщил о росте дефицита федерального бюджета до 4,57 триллиона рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

По итогам первого квартала 2026 года дефицит федерального бюджета России достиг 4,576 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

За март показатель увеличился на 1,127 триллиона рублей, что позволило заметно превысить уровень, ожидаемый по итогам года в соответствии с законом о бюджете (3,786 триллиона рублей). По сравнению с тем же периодом прошлого года дефицит вырос более чем в два раза как в денежном выражении, так и в отношении в ВВП.

Резкий рост обусловлен тем, что в первые три месяца расходы в полтора раза превышают доходы — 12,885 триллиона рублей против 8,309 триллиона. Если первые в годовом выражении выросли на 17 процентов (рост в январе-феврале — 5,8 процента), то вторые упали на 8,2 процента.

Существенным образом слабый результат в доходах связан с нефтегазовыми доходами, которые опустились до 1,443 триллиона рублей, что на 45,4 процента хуже, чем годом ранее.

Ненефтегазовые доходы выросли на 7,1 процента. Такой рост, опережающий официальную инфляцию, обеспечен за счет сбора налога на добавленную стоимость (НДС), превышающего прошлогодний уровень на 10,3 процента. С января НДС повышен на те же 10 процентов (два процентных пункта) — с 20 до 22 процентов.

Минфин объясняет дефицит «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов». Ведомство считает, что его динамика находится «в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете».

В прошлом году на этот момент дефицит превышал годовой план, составлявший 1,173 триллиона рублей, почти в два раза. Тогда ведомство также объясняло результат авансированием контрактов и отмечало, что не меняет ожиданий. Однако по итогам год дефицит федерального бюджета взлетел до 5,6 триллиона рублей, а консолидированного (включает бюджет регионов и внебюджетных фондов) — до 8,3 триллиона.

