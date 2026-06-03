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19:32, 3 июня 2026Путешествия

Отдыхающий с семьей на пляже мужчина спас от утопления двух людей и не выжил

The Sun: Отдыхающий на пляже Великобритании спас от утопления двух людей и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stephen McKay / Wikimedia

Отец полуторагодовалого ребенка спас от утопления двух людей на пляже в Великобритании, однако получил сердечный приступ и не выжил. Об этом сообщила газета The Sun.

Происшествие неподалеку от Ньюпорт-Пагнелла случилось 18 мая. Отдыхающий с семьей на побережье, 28-летний Рушабх Патель, увидев тонущих пловцов, бросился в воду и вытащил их. Однако сам перенес остановку сердца.

Мужчину доставили вертолетом в местную больницу, но через несколько дней он перестал подавать признаки жизни. Уточняется, что, несмотря на смерть, Патель спас еще нескольких человек — он пожертвовал свои органы нуждающимся. «Хотя его больше нет, его наследие продолжает жить в сердцах и жизнях тех, кого он спас. Настоящий герой никогда не умирает — он живет в жизнях тех, кого он коснулся», — отметил брат мужчины.

Ранее туристка прилетела в отпуск на Канары и перестала подавать признаки жизни на второй день. У 46-летней женщины случился сердечный приступ.

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