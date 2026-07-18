Мирного жителя ранило в белгородском Шебекино взрывом дрона ВСУ

Мирного жителя ранило в Шебекино Белгородской области в результате взрыва украинского беспилотника. Об этом сообщает региональный оперштаб на платформе Max.

«В городе Шебекино беспилотник ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями руки и голени бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сказано в сообщении.

По информации экспертов, пострадавшего переведут в Городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения. Кроме того, повреждениям из-за атаки дрона ВСУ подверглись навес и автомобиль, уточнили в оперштабе.

Ранее в июле Запад уличили в поддержке протестов на Украине из-за отставки главы Минобороны. По оценке сенатора от ДНР Александра Волошина, в нынешней ситуации президент Украины Владимир Зеленский не применяет характерные репрессивные меры, понимая, что последствием этого окажется наказание со стороны западных кураторов.