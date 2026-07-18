19-летняя российская гимнастка-чемпионка вышла замуж за хоккеиста

19-летняя российская гимнастка-чемпионка Попова вышла замуж за хоккеиста Гоголева

Чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранником спортсменки стал 26-летний хоккеист тольяттинской «Лады» Павел Гоголев. Попова выложила несколько видео из ЗАГСа и уточнила, что торжество прошло 17 июля.

Попова выиграла чемпионат России в многоборье в 2023 году. После этого она приостанавливала карьеру из-за тяжелой травмы.

Гоголев выступает за «Ладу» с осени 2025 года. Он является воспитанником московского клуба «Крылья Советов», а с 2013 по 2023 год выступал за канадские и американскую команды.