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09:57, 18 июля 2026Спорт

19-летняя российская гимнастка-чемпионка вышла замуж за хоккеиста

19-летняя российская гимнастка-чемпионка Попова вышла замуж за хоккеиста Гоголева
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @anna_popova_0302

Чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранником спортсменки стал 26-летний хоккеист тольяттинской «Лады» Павел Гоголев. Попова выложила несколько видео из ЗАГСа и уточнила, что торжество прошло 17 июля.

Попова выиграла чемпионат России в многоборье в 2023 году. После этого она приостанавливала карьеру из-за тяжелой травмы.

Гоголев выступает за «Ладу» с осени 2025 года. Он является воспитанником московского клуба «Крылья Советов», а с 2013 по 2023 год выступал за канадские и американскую команды.

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