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Забота о себе
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10:31, 18 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Привычка постоянно сдерживать газы оказалась вредна для здоровья

Гастроэнтеролог Бутенко: Частое сдерживание газов повышает риск запоров
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Привычка постоянно сдерживать газы вредна для желудочно-кишечного тракта, предупредила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Бутенко. О том, к каким последствиям это может привести, доктор рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Врач пояснила, что в течение суток у здорового человека образуется до 1,5 литра кишечных газов. В норме они должны свободно выводиться из кишечника. Если же этого не происходит, часть содержащихся в газах веществ, включая сероводород, метан и углекислый газ, может всасываться в кровоток и вызывать симптомы интоксикации.

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«Сдерживание газов приводит к их накоплению в кишечнике. Из-за этого могут возникать чувство распирания, выраженное вздутие живота, болезненные спазмы, дискомфорт и приступы тошноты. Регулярное подавление естественных позывов повышает риск перерастяжения кишечной стенки, появления хронического болевого синдрома и развития запоров», — добавила Бутенко.

К другим последствиям этой привычки врач отнесла ослабление мышц тазового дна, развитие недержания, синдрома раздраженного кишечника и ухудшение процесса пищеварения.

Ранее врач Саурабх Сети рассказал, как бороться с запорами. С этой целью он призвал временно исключить из рациона продукты, затрудняющие пищеварение.

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