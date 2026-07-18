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10:47, 18 июля 2026Спорт

Тарпищев рассказал о превосходстве «Зенита» над «Спартаком» перед матчем за Суперкубок

Тарпищев: У «Зенита» два состава, а у «Спартака» любая травма станет проблемой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев рассказал о превосходстве петербургского «Зенита» над красно-белыми в преддверии матча за Суперкубок. Его слова приводит РИА Новости.

По словам функционера, петербуржцы лучше укомплектованы. «У них два состава, а у "Спартака" или того же "Краснодара" любая травма становится проблемой», — заявил Тарпищев.

Глава ФТР добавил, что пока футболисты обеих команд не в полной мере готовы к старту сезона. «На первый план, скорее всего, выйдет самоотдача. Чистой игры не будет, потому что рано», — отметил Тарпищев.

Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

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