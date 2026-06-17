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16:14, 17 июня 2026Спорт

Названо место проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом»

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» примет Нижний Новгород
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский футбольный союз назвал место проведения матча за Суперкубок России-2026. Об этом сообщается на сайте организации.

Игра пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Суперкубок России вернется в город спустя восемь лет — стадион «Нижний Новгород» уже принимал матч-открытие футбольного сезона в 2018 году.

В матче за трофей сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Сине-бело-голубые в минувшем сезоне стали чемпионами России, а красно-белые завоевали Кубок страны.

Действующим обладателем Суперкубка России является московский ЦСКА. Год назад красно-синие с минимальным счетом победили «Краснодар».

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