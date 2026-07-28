Аналитик Кент: Украинский конфликт может перерасти в большую войну

Конфликт на Украине может перерасти в большую войну, заявил бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент в эфире YouTube-канала.

По его словам, Соединенные Штаты могли приблизить окончание конфликта, если бы прекратили финансирование ВСУ и оказали давление на своих союзников по НАТО. Однако Вашингтон не проявил смелости и решительности в этом вопросе, сказал он. «И теперь ситуация постепенно приближается к крупному конфликту», — подчеркнул Кент.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос отметил, что Россия всегда показывала, что стремится урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США — единственная на данный момент страна, способная решить украинский конфликт.