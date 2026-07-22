Рубио: США — единственная страна, способная решить украинский конфликт

США — единственная на данный момент страна, способная решить украинский конфликт. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Мы, вероятно, единственная страна в мире, способная сыграть такую роль и попытаться положить этому конец», — подчеркнул глава Госдепа.

По его мнению, с этим утверждением «согласятся россияне».

Ранее Марко Рубио подтвердил, что 23 июля проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также заявил, что США и Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог, несмотря на разногласия.