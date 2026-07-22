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13:00, 22 июля 2026 (обновлено: 13:03, 22 июля 2026)Мир

Рубио подтвердил встречу с Лавровым

Госсекретарь США Рубио подтвердил встречу с Лавровым 23 июля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eloisa Lopez / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил журналистам после переговоров с китайским коллегой Ван И на полях мероприятий АСЕАН на Филиппинах, передает РИА Новости.

«Мы поговорим еще завтра», — сказал Рубио, отвечая на вопросы прессы. Он отметил, что обсудит с главой российского МИД, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.

Госсекретарь также заявил, что США и Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог, несмотря на разногласия. «Не общаться для нас было бы безрассудным и безответственным. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством, даже если у нас есть сферы, где мы не согласны», — подчеркнул он.

Ранее Лавров рассказал, что намерен поинтересоваться у Рубио о заявлении президента США Дональда Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине.

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