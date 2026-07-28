Пашинян попросил Путина решить проблему с ограничением на экспорт товаров из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки армянской продукции. Как сообщается в пресс-релизе на сайте армянского премьера, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних экономических отношений.

Ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок России противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза Пресс-служба премьер-министра Армении

В ходе беседы Никол Пашинян призвал российскую сторону принять меры для урегулирования этих вопросов и подчеркнул готовность правительства Армении к конструктивному диалогу на основе партнерства и дружественных отношений.

Также затрагивалась тема возможного референдума о вступлении Армении в Европейский союз. Пашинян отметил, что проведение такого голосования станет возможным лишь после того, как Армения официально подаст заявку на членство в ЕС и придаст этому вопросу содержательный характер.

При этом он напомнил о совместном заявлении лидеров четырех государств-членов ЕАЭС от 29 мая 2019 года, но не уточнил, каким образом этот документ соотносится с европейским курсом Еревана.

Массовые запреты на армянскую продукцию

С конца мая 2026 года Россия ввела ограничения на ввоз широкого перечня армянских товаров. Под запрет попали цветы, помидоры, огурцы, перцы, зелень, клубника, минеральная вода, вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины, виноград, сухофрукты, баклажаны и картофель.

Причиной названы фитосанитарные нарушения и несоответствие продукции установленным стандартам.

Экспорт цветов

В Смоленской области 27 июля была уничтожена партия из 39 тысяч роз, ввезенных из Армении через Белоруссию. Груз, следовавший из Минской области в Москву, был задекларирован как «безалкогольные тонизирующие напитки».

При досмотре инспекторы Россельхознадзора и таможни обнаружили цветы без фитосанитарных документов. По сохранившимся фрагментам этикеток было установлено армянское происхождение груза.

В текущем году в Россию поступило 39 миллионов срезанных цветов из Армении, в 135 случаях выявлены карантинные объекты — это 77 процентов от всех подобных находок.

Овощи и фрукты

С начала 2026 года из Армении в Россию также поступило 16,3 тысячи тонн плодоовощной продукции. В 146 партиях были обнаружены карантинные объекты. В Россельхознадзоре подчеркнули, что, несмотря на снижение объемов поставок, число выявлений не уменьшается. Для усиления контроля с 19 мая привлечены дополнительные специалисты из центрального аппарата службы.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Запрет на поставки рыбы

Россия 26 июня полностью остановила ввоз рыбы из Армении, распространив ограничения даже на два предприятия, поставки с которых ранее оставались доступными.

Сертификация продукции приостановлена до устранения нарушений. В Россельхознадзоре уточнили, что работа с армянской стороной по обеспечению безопасности рыбной продукции продолжается.

В 2025 году общая выручка страны от поставок рыбы за рубеж составила 79,8 миллиона долларов, из которых 78,4 миллиона пришлись на Россию. Так, доля российского направления в структуре экспорта достигла 98,3 процента.

Реакция Армении

Премьер-министр Пашинян пообещал помочь местным экспортерам перенаправить выпавшие объемы поставок в Европу. Министр экономики Армении Геворг Папоян уже заявил, что республика получила необходимые разрешения для экспорта рыбы и рыбной продукции в страны Евросоюза.

Европейские власти, в свою очередь, подтвердили готовность оказать всю необходимую помощь армянским сельхозпроизводителям в диверсификации экспортных потоков.