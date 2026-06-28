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03:49, 28 июня 2026Экономика

Названы потери Армении от остановки экспорта рыбы в Россию

РИА Новости: Армения лишится 98% доходов от продажи рыбы при потере российского рынка
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Согласно данным национальных статистических служб, изученным РИА Новости, потеря доступа к российскому рынку может лишить Армению около 98 процентов доходов от экспорта рыбы — почти 80 миллионов долларов.

В 2025 году общая выручка страны от поставок рыбы за рубеж составила 79,8 миллиона долларов, из которых 78,4 миллиона пришлись на Россию. Таким образом, доля российского направления в структуре экспорта достигла 98,3 процента.

Россия является безусловным лидером среди импортеров армянской рыбы и единственной страной, закупающей эту продукцию в значительных объемах. На долю всех остальных покупателей приходится менее двух процентов: Грузия импортировала на 445,4 тысячи долларов, США — на 336,9 тысячи, Украина — на 305,9 тысячи, Белоруссия — на 208,8 тысячи долларов.

Ранее Россельхознадзор расширил ограничительный список в отношении армянской продукции. Временные меры затронули два рыбных предприятия постсоветской республики, поставки с которых оставались доступными. Ориентировочные сроки возобновления импорта ведомство раскрывать не стало.

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