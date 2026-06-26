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11:00, 26 июня 2026Экономика

Россия полностью остановила ввоз одного вида продукции из Армении

Россия полностью остановила ввоз рыбы из Армении
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия полностью остановила ввоз рыбы из Армении, распространив ограничения на два предприятия, поставки с которых оставались доступными. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает ТАСС.

Отмечается, что сертификация продукции временно приостановлена до устранения ранее выявленных нарушений.

В ведомстве также заявили, что с армянской стороной ведется работа по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок.

О том, что по итогам проведенной в закавказской республике проверки ввоз рыбы разрешен только двум компаниям, стало известно в начале месяца. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что Россия увеличила закупки рыбы у других стран, чтобы компенсировать сокращение поставок из Армении.

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